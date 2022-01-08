Денис Шаповалов: Сафиуллин должен быть в топ-100

Канадский теннисист Денис Шаповалов посде победы над россиянином Романом Сафиуллиным в рамках полуфинального противостояния сборных России и Канады на проходящем в Австралии теннисном турнире ATP Cup поделился эмоциями.

«Роман сейчас здорово играет, он, несомненно, должен быть в топ-100. Это он доказал равной игрой на этом турнире с игроками из топ-10 и топ-20», - сказал Денис в интервью на корте.

В следующем матче Даниил Медведев сыграет с Феликсом Оже-Альяссимом. В случае победы россиянина будет сыгран дополнительный матч, в котором Медведев в паре с Сафиуллиным ссразятся с Оже-Альяссимом и Шаповаловым.