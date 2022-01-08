Хачанов сыграет с Монфисом в финале турнира в Аделаиде

Стал известен соперник российского теннисиста Карена Хачанова по финальной встрече турнира ATP 250 в Аделаиде (Австралия).

Отметим, что россиянин сыграет против представителя Франции Гаэля Монфиса, обыгравшего в полуфинале Танаси Коккинакиса из Австралии со счетом 7:5, 6:0. Игра между спортсменами продлилась 1 час 21 минуту.

Добавим, что Монфис является первым сеяным данного турнира, а Хачанов вторым. В 1/2 финала российский теннисист победил хорвата Марина Чилича – 7:6 (7:3), 6:3.