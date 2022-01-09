Хачанов уступил Монфису в финале турнира в Аделаиде

Российский теннисист Карен Хачанов не смог стать победителем турнира ATP 250 в Аделаиде (Австралия).

Отметим, что в финальной встрече соревнований 25-летний спортсмен проиграл Гаэлю Монфису по итогам двух сетов – 4:6, 4:6. Игра продолжалась 1 час 20 минут.

На счету россиянина четыре подачи навылет, одна двойная ошибка и ни одного реализованного брейка из двух. Его соперник оформил шесть эйсов, не допустил двойных ошибок и реализовал два брейка из пяти.

Добавим, что в данный момент Хачанов является 29-й ракеткой мира. Ранее на турнире в Аделаиде он обыграл американца Стива Джонсона (6:4, 4:6, 6:2), представителя Белоруссии Егора Герасимова (7:5, 6:3), а также Марина Чилича из Хорватии (7:6, 6:3).