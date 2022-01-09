Кудерметова проиграла Халеп в финале турнира в Мельбурне

Российская теннисистка Вероника Кудерметова проиграла в финале турнира в Мельбурне румынке Симоне Халеп со счетом 2:6, 3:6.

Победительница встречи два раза подала навылет, совершив четыре двойные ошибки, а также пять раз взяла подачу россиянки, имея семь возможностей.

Кудерметова имела одну двойную ошибку, не совершив ни одного эйса, и реализовала два из шести брейкпоинтов.

Добавим, что на турнире в Мельбурне разыгрывались 280 рейтинговых очков, а также призовой фонд размером более 239 тысяч долларов.