Сборная Канады стала победителем ATP Cup, обыграв Испанию в финальной встрече

Теннисисты сборной Канады добились победы над национальной командой Испании в финальном матче ATP Cup, который прошел в Сиднее (Австралия).

Отметим, что канадцы обыграли своего соперника со счетом 2:0. Сперва Денис Шаповалов победил Пабло Карреньо-Бусту (6:4, 6:3), а затем его партнер по команде Феликс Оже-Альяссим оказался сильнее Роберто Баутисты-Агута (7:6, 6:3).

Добавим, что Канада впервые в своей истории стала победителей ATP Cup. В прошлом году данный титул завоевала сборная России, обыгравшая в финале Италию.