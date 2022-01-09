МВД Австралии повторно аннулирует визу Джоковича, если он выиграет суд

Министерство внутренних дел (МВД) Австралии заявило, что у него есть все полномочия повторно аннулировать визу сербского теннисиста Новака Джоковича в случае победы последнего в суде, сообщает RT, ссылаясь на Daily Mail.

Напомним, что Джокович был изолирован в отеле Мельбурна, так как федеральные власти Австралии не согласились с причиной его медицинского отвода от прививки против коронавирусной инфекции, без которой въезд в данную страну запрещен.

Добавим, что серб является девятикратным и действующим чемпионом Australian Open.