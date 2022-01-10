Донской не смог выйти в полуфинал квалификации Australian Open

Российский теннисист Евгений Донской уступил представителю Австралии Максу Перселлу (4:6, 2:6) в четвертьфинальном матче квалификационного турнира к Australian Open-2022.

Отметим, что игра между спортсменами продлилась 1 час 32 минуты. Россиянин, занимающий 185-е место в рейтинге ATP, оформил пять подач навылет, допустил две двойных ошибки, а также не смог реализовать свой единственный заработанный брейк-пойнт. У его соперника два эйса, одна двойная и три реализованных брейка из 15.

В полуфинале Перселл сыграет против будет Иржи Лехечки из Чехии.