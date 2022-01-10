Медведев сократил отставание от Джоковича в рейтинге ATP

В понедельник, 10 января, пресс-служба ATP опубликовала обновленный список лучших теннисистов.

Отметим, что в первой десятке произошли несколько изменений – канадец Феликс Оже-Альяссим поднялся на две строчки рейтинга, став девятым. Представитель Польши Хуберт Хуркач опустился на десятое место, а Янник Синнер из Италии – на 11-е.

Первое место рейтинга по-прежнему занимает серб Новак Джокович. Вторым идет россиянин Даниил Медведев, сокративший отставание от лидера до 2080 очков. Тройку лучших замкнул Александр Зверев из Греции. Еще один представитель России Андрей Рублев располагается на пятой строчке.

Соотечественник Рублева Аслан Карацев опустился с 18-й на 20-е место, а Карен Хачанов стал 30-м. Ранее теннисист занимал 29-ю строчку.

Рейтинг ATP

Версия от 10 января

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 11 015

2 (2). Даниил Медведев (Россия) — 8935

3 (3). Александр Зверев (Германия) — 7970

4 (4). Стефанос Циципас (Греция) — 6540

5 (5). Андрей Рублев (Россия) — 4990

6 (6). Рафаэль Надаль (Испания) — 4875

7 (7). Маттео Берреттини (Италия) — 4603

8 (8). Каспер Рууд (Норвегия) — 4155

9 (11). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3653

10 (9). Хуберт Хуркач (Польша) — 3636...

20 (18). Аслан Карацев (Россия) — 2351...

30 (29). Карен Хачанов (Россия) — 1726.