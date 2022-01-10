Павлюченкова осталась на 11-м месте в рейтинге WTA

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова сохранила за собой 11-е место в обновленном рейтинге лучших теннисисток мира, который был опубликован сегодня, 10 января.

Отметим, что 30-летняя спортсменка имеет в своем активе 3076 очков. Ее соотечественница Дарья Касаткина осталась 26-й. Вероника Кудерметова переместилась с 31-й на 30-ю строчку.

Добавим, что первая тройка рейтинга осталась без изменений. Первой идет Эшли Барти из Австралии. На второй строчке расположилась белоруска Арина Соболенко, а тройку лучших замкнула испанка Гарбинье Мугуруса.

Рейтинг WTA

Версия от 10 января

1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 8 051

2 (2). Арина Соболенко (Белоруссия) — 6 351

3 (3). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 5 635

4 (5). Барбора Крейчикова (Чехия) — 5 008

5 (4). Каролина Плишкова (Чехия) — 4 666

6 (6). Мария Саккари (Греция) — 4 385

7 (7). Анетт Контавейт (Эстония) — 4 351

8 (9). Ига Свентек (Польша) — 3 971

9 (8). Паула Бадоса (Испания) — 3 849

10 (10). Онс Жабер (Тунис) — 3 455

11 (11). Анастасия Павлюченкова — 3 076…

26 (26). Дарья Касаткина — 2 235…

30 (31). Вероника Кудерметова (все — Россия) — 1 990