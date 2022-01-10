Австралийский суд отменил аннуляцию визы Джоковича

Сербский теннисист Новак Джокович одержал победу в суде Австралии, сообщает Herald Sun.

По информации источника, 34-летний спортсмен выиграл апелляцию по делу о депортации – суд постановил, что решение аннулировать визу первой ракетки мира не имело под собой оснований. Отмечается, что в ближайшее время серба должны выпустить из карантинного отеля в Мельбурне.

Напомним, Джокович был изолирован в отеле Мельбурна, так как федеральные власти Австралии не согласились с причиной его медицинского отвода от прививки против коронавирусной инфекции, без которой въезд в данную страну запрещен.

Добавим, что серб является девятикратным и действующим чемпионом Australian Open.