Кафельников – о победе Джоковича в суде Австралии: Новак не будет злее на корте из-за этого

Экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников прокомментировал появившуюся новость о том, что суд Австралии удовлетворил апелляцию серба Новака Джоковича.

Сегодня, 10 января, суд постановил, что решение аннулировать визу 34-летнего спортсмена не имело под собой оснований. Отмечается, что в ближайшее время серба должны выпустить из карантинного отеля в Мельбурне, а также вернуть ему личные вещи и паспорт. Тем самым, он имеет возможность принять участие в Australian Open-2022.

– Не знаем, что происходило в здании суда. Но фанаты Джоковича, безусловно, будут рады. Для тенниса это хорошо, что он сыграет. Все сильнейшие. Новак не будет злее на корте из-за этого. Он выйдет и будет делать то, что умеет лучше всего. Надеемся, что это окончательное решение. Хотя правительство Австралии – последняя инстанция, которая может включиться, – цитирует Кафельникова «Чемпионат».

Напомним, что Джокович был изолирован в отеле Мельбурна, так как федеральные власти Австралии не согласились с причиной его медицинского отвода от прививки против коронавирусной инфекции, без которой въезд в данную страну запрещен.

Добавим, что серб является девятикратным и действующим чемпионом Australian Open.