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Джокович был арестован в Австралии после решения суда отменить аннулирование его визы

Первую ракетку мира хотят депортировать из страны.
10 января 2022 11:58
автор: Владислав Корегин

Стало известно о том, что австралийские власти арестовали сербского теннисиста Новака Джоковича.

Как сообщает журналистка Ксения Павлович МакАтир на своей странице в Twitter, ссылаясь на слова отца спортсмена, первую ракетку мира хотят депортировать из страны. В данный момент адвокаты Джоковича решают, как реагировать на сложившуюся ситуацию.

Напомним, что сегодня, 10 января, суд Мельбурна удовлетворил апелляцию теннисиста, постановив, что решение федеральных властей Австралии аннулировать его визу не имело под собой оснований.

Добавим, что Джокович должен был принять участие в Australian Open-2022. Он является девятикратным победителем данного турнира.

источник: «Советский спорт»
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