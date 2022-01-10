Блинкова и Калинская не смогли квалифицироваться в основную сетку Australian Open

Российские теннисистки Анна Блинкова и Анна Калинская завершили свои выступления в квалификационном турнире к Australian Open.

Отметим, что Блинкова, занимающая 65-е место в рейтинге WTA, уступила Ю Сяоди из Китая со счетом 2:6, 3:6. Что касается Калинской, то 109-я ракетка мира проиграла представительнице Испании Андреа Ласаро Гарсии (1:6, 4:6). Обе встречи состоялись сегодня, 10 января.

Напомним, что основная сетка Открытого чемпионата Австралии пройдет с 17 по 30 января. В прошлом году победу на турнире одержала японка Наоми Осака.