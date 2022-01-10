Касаткина обыграла Кенин в матче первого круга турнира в Сиднее

Российская теннисистка Дарья Касаткина вышла во второй круг турнира в Сиднее, обыграв представительницу США Софию Кенин – 6:4, 6:0.

Отметим, что встреча между спортсменками продолжалась 1 час 4 минуты. 24-летняя россиянка, занимающая 26-е место в рейтингу WTA, оформила три эйса, допустила две двойных ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из пяти. У ее соперницы, являющейся 12-й ракеткой мира, ни одной подачи навылет, две двойных и ни одного реализованного брейка из семи.

Во втором раунде турнира Касаткина сыграет либо с француженкой Фионой Ферро, либо Элизой Мертенс из Бельгии.