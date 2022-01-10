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Чесноков - о ситуации с Джоковичем: Последующие шаги должны говорить вирусологи, а не политики

Серб может не сыграть на Australian Open, несмотря на победу в суде.
10 января 2022 14:45
автор: Максим Скороходов

Заслуженный мастер спорта Андрей Чесноков высказался о действиях австралийских властей, которые выступают против нахождения в стране непривитого от коронавируса сербского теннисиста Новака Джоковича.

«Я разговаривал с игроками насчет Австралии и того, что там происходит. Понять, что творится, очень сложно. Допустим, Рублев, Павлюченкова, Надаль — они все были привиты, и они все равно заболели. Если они заболели, они так же могут заражать других, даже если они привиты. Понимаете, люди иногда сидят дома и все равно заболевают ковидом — через что, через вентиляцию? Это вирусологи должны говорить, какими должны быть последующие шаги, а не политики», - приводит слова Чеснокова «Газета.Ru».

Джокович перед тем, как приехать в Астралию для участия в первом в сезоне турнира «Большого шлема», получил медотвод от вакцинации, но федеральные власти решили аннулировать визу теннисиста, заявляя о том, что у того не было оснований отказываться прививаться от коронавируса.

Сегодня, 10 января, суд Мельбурна удовлетворил апелляцию теннисиста, постановив, что решение федеральных властей Австралии аннулировать его визу не имело под собой оснований.

Однако, МВД страны может повторно запустить процедуру отмены визы.

источник: «Газета.Ru»
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