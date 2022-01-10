Временный поверенный в делах Сербии в России: Власти Австралии обязаны уважать решения своих судов

Временный поверенный в делах Сербии в России Славолюб Царич назвал действия властей Австралии в отношении первой ракетки мира Новака Джоковича политическими играми.

«Его заманили в Австралию, чтобы унизить его. Я хотел бы отметить, что Новак Джокович не преступник, не террорист и не нелегальный мигрант... Тем не менее австралийские власти обошлись с ним подобным образом, что, естественно, вызывает возмущение у его поклонников, у граждан Сербии и вообще у людей по всему миру. Я считаю, что власти Австралии обязаны уважать решения своих судов», - приводит слова Царича RT.

Джокович перед тем, как приехать в Астралию для участия в первом в сезоне турнира «Большого шлема», получил медотвод от вакцинации, но федеральные власти решили аннулировать визу теннисиста, заявляя о том, что у того не было оснований отказываться прививаться от коронавируса.

Сегодня, 10 января, суд Мельбурна удовлетворил апелляцию теннисиста, постановив, что решение федеральных властей Австралии аннулировать его визу не имело под собой оснований.

Однако, МВД страны может повторно запустить процедуру отмены визы.