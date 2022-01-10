Отец Джоковича призвал Елизавету II помочь остановить политическое преследование его сына

Срджан Джокович, отец сербского теннисиста Новака Джоковича, обратился к королеве Великобритании, а также действующему монарху Австралии, Елизавете II.

«Я призываю королеву Великобритании Елизавету, лидера Содружества, вмешаться и защитить права человека в отношении моего сына Новака Джоковича, а также прекратить политическое преследование, которое ведется против него с момента его приезда в Австралию», - приводит слова отца Джоковича RT, ссылаясь на Daily Mail.

Джокович перед тем, как приехать в Астралию для участия в первом в сезоне турнире «Большого шлема», получил медотвод от вакцинации, но федеральные власти решили аннулировать визу теннисиста, заявляя о том, что у того не было оснований отказываться прививаться от коронавируса.

Сегодня, 10 января, суд Мельбурна удовлетворил апелляцию теннисиста, постановив, что решение федеральных властей Австралии аннулировать его визу не имело под собой оснований.

Однако, МВД страны может повторно запустить процедуру отмены визы.