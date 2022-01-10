Временный поверенный в делах Сербии в России боится, что споры с визой помешают Джоковичу на AO-2022

Временный поверенный в делах Сербии в России Славолюб Царич заявил, что споры по поводу аннулирования визы могут помешать Новаку Джоковичу успешно выступить на Australian Open.

«Думаю, скандал вокруг дела Джоковича может помешать подготовке к турниру, но надеюсь, что у него будет возможность участвовать», - приводит слова Царича RT.

Джокович перед тем, как приехать в Астралию для участия в первом в сезоне турнире «Большого шлема», получил медотвод от вакцинации, но федеральные власти решили аннулировать визу теннисиста, заявляя о том, что у того не было оснований отказываться прививаться от коронавируса.

Сегодня, 10 января, суд Мельбурна удовлетворил апелляцию теннисиста, постановив, что решение федеральных властей Австралии аннулировать его визу не имело под собой оснований.

Однако, МВД страны может повторно запустить процедуру отмены визы.

Australian Open начнется 17 января.