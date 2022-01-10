Семья Джоковича прекратила пресс-конференцию после вопроса о заболевании COVID-19

Семья первой ракетки мира Новака Джоковича завершила пресс-конференцию по делу об австралийской визе после того, как был задан вопрос, о первых действиях теннисиста после того, как он узнал, что сдал положительный тест на коронавирус, сообщает RT.

Напомним, что в медотводе от вакцинации, с которым Джокович приехал в Австралию сказано, что он заразился 16 декабря. При этом 17 числа он был замечен на торжественном мероприятии.

Сегодня, 10 января, суд Мельбурна удовлетворил апелляцию теннисиста, постановив, что решение федеральных властей Австралии аннулировать его визу не имело под собой оснований.

Однако, МВД страны не исключает, что может повторно запустить процедуру отмены визы.