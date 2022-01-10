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Отец Джоковича назвал премьер-министра Австралии диктатором

Правительство Австралии, несмотря на решение суда, может аннулировать визу сербского теннисиста.
10 января 2022 20:39
автор: Максим Скороходов

Срджан Джокович, отец сербского теннисиста Новака Джоковича, назвал премьер-министра Австралии диктатором.

«Самодержавие сегодня показало своё истинное лицо. Вопреки решению Независимого суда Австралии диктатор Скотт приказал арестовать моего сына, чемпиона мира Новака Джоковича, и депортировать его, запретив ему въезд в страну на долгие три года», - приводит «МК-Спорт» слова отца Джоковича, ссылаясь на Daily Mail.

Джокович перед тем, как приехать в Астралию для участия в первом в сезоне турнире «Большого шлема», получил медотвод от вакцинации, но федеральные власти решили аннулировать визу теннисиста, заявляя о том, что у того не было оснований отказываться прививаться от коронавируса.

Сегодня, 10 января, суд Мельбурна удовлетворил апелляцию теннисиста, постановив, что решение федеральных властей Австралии аннулировать его визу не имело под собой оснований.

Однако, Правительство страны может повторно запустить процедуру отмены визы.

источник: МК-Спорт
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