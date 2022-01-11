Мартон Фучович: Джокович не имеет права находиться в Австралии

Венгерский теннисист Мартон Фучович высказался о ситуации с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем.

»Джокович - один из величайших представителей тенниса. Он девять раз побеждал на Australian Open. Со спортивной точки зрения он должен выступить в Мельбурне. Однако мы не можем отстраниться от всего, что происходит сейчас в мире, здоровье людей имеет первостепенное значения. Правила, изложенные несколько месяцев назад, гласят о том, что каждый, кто приезжает в Австралию, обязан вакцинироваться. Но Джокович этого не сделал. Если рассуждать с этой позиции, то я считаю, что Джовокич не имеет права находиться здесь», - приводит слова спортсмена М4 Sport.

Напомним, Джокович прибыл в Австралию, имея на руках визу, которую не имел права использовать из-за отсутствия прививки от коронавируса. Ранее серб оформил себе медотвод.

Новака задержали в аэропорту, поместили в отель для беженцев и планировали депортировать из страны, однако он обратился в суд и выиграл дело.

Открытый чемпионат Австралии пройдет с 17 по 30 января 2022 года.