Мать Джоковича: Это самая крупная победа в его карьере

Мать первой ракетки мира Новака Джоковича - Дияна прокомментировала победу своего сына в суде по делу о его депортации из Австралии.

«Это самая крупная победа в его карьере, больше, чем любой турнир Большого шлема.

В какой-то момент у него не было мобильного телефона, мы не знали, болен он или нет. Каждая мать в мире может понять, что я имею в виду. Он не нарушал никаких законов и подвергался преследованиям. Он боролся против системы, потому что он знает, что у него была действительная виза», - приводит ее слова Tennis Majors.

Напомним, Джокович прибыл в Австралию, имея на руках визу, которую не имел права использовать из-за отсутствия прививки от коронавируса. Ранее серб оформил себе медотвод.

Новака задержали в аэропорту, поместили в отель для беженцев и планировали депортировать из страны, однако он обратился в суд и выиграл дело.

Открытый чемпионат Австралии пройдет с 17 по 30 января 2022 года.