Потапова уступила американке Бренгл на старте турнира в Аделаиде

Российская теннисистка Анастасия Потапова во встрече первого круга турнира в Аделаиде проиграла американке Мэдисон Бренгл со счетом 5:7, 6:4, 1:6.

Потапова за матч два раза подала навылет, совершив шесть двойных ошибок, и реализовала шесть из девяти брейкопоинтов.

На счету Бренгл не было эйсов, она совершила три двойные ошибки и девять раз взяла подачу россиянки, имея 21 возможность.

Во втором круге Бренгл сыграет со шведкой Ребеккой Петерсон, победившей представительницу Белоруссии Арину Соболенко (5:7, 6:1, 7:5).