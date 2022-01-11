Джоковичу могут грозить 12 месяцев тюрьмы

Первая ракетка мира Новак Джокович может попасть в тюрьму.

Первой ракетке мира грозит год тюрьмы за дачу ложных показаний в декларации при въезде в Австралию, сообщает «МК-Спорт», ссылаясь на The Age.

По данным источника, Джокович написал, что в течение последних двух недель перед приездом в Мельбурн не был в других странах, при этом он был замечен в Испании.

Сторона теннисиста заявляет, что декларацию заполняла австралийская федерация тенниса.

Напомним, Джокович прибыл в Австралию, имея на руках визу, которую не имел права использовать из-за отсутствия прививки от коронавируса. Ранее серб оформил себе медотвод.

Новака задержали в аэропорту, поместили в отель для беженцев и планировали депортировать из страны, однако он обратился в суд и выиграл дело.