Самсонова на старте турнира в Адалаиде обыграла египтянку Шериф

«С Орешкиным общаюсь чаще, чем с Гинером». Алексей Березуцкий — о работе в ЦСКА и возвращении брата Василия

Алексей Березуцкий рассказал Нобелю Арустамяну о том, как набирается тренерского опыта в ЦСКА. «Плеймейкер» приводит фрагменты большого интервью.