Самсонова на старте турнира в Адалаиде обыграла египтянку Шериф

Российская теннисистка Людмила Самсонова во встрече первого круга турнира в Аделаиде победила египтянку Маяр Шериф со счетом 7:6 (7:2), 6:4.
Самсонова за матч девять раз подала навылет, совершив четыре двойные ошибки, и один раз взяла подачу египтянки, имея десять возможностей.
На счету Шериф 14 эйсов, пять двойных ошибок и девять брейкпоинтов, каждый из которых не был реализован.
В следующем раунде - 1/8 финала Самсонова сыграет с испанкой Нурией Паррисас-Диас, победившей француженку Ализе Корне (6:4, 6:4).