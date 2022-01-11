«Теннис не пропадет». Кафельников - о том, что Джоковича могут посадить в тюрьму

Экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников поделился своим мнением о том, как возможное тюремное заключение Новака Джоковича может повлиять на популярность тенниса.

«Теннис не заканчивается на Новаке Джоковиче. До сих пор играет Надаль, есть Медведев и Зверев, которые спокойно могут нести этот флаг.

Если будет принято такое решение в отношении Джоковича, теннис никуда не денется и не пропадет», - приводит слова Евгения Sport24.ru.

Напомним, Джокович прибыл в Австралию, имея на руках визу, которую не имел права использовать из-за отсутствия прививки от коронавируса. Ранее серб оформил себе медотвод.

Новака задержали в аэропорту, поместили в отель для беженцев и планировали депортировать из страны, однако он обратился в суд и выиграл дело.

Позже стало известно, что австралийские власти могут упрятать серба за решетку на год за предоставление ложной информации при оформлении визы.