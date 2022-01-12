Касаткина вышла в четвертьфинал турнира в Сиднее, обыграв Мертенс

Российская теннисистка Дарья Касаткина в матче третьего круга турнира в Сиднее победила бельгийку Элизу Мертенс со счетом 6:3, 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 12 минут.

По ее ходу Касаткина подала три эйса, совершив две двойные ошибки, и реализовала четыре из десяти брейкпоинтов.

На счету Мертенс три подачи навылет, пять двойных ошибок и два брейка при четырех возможностях взять подачу россиянки.

Таким образом, Касаткина вышла в четвертьфинал турнира в Сиднее, где сыграет с испанкой Гарбинье Мугурусой, победившей другую россиянку Екатерину Александрову со счетом 6:1, 7:6 (7:4).