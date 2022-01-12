Хачанов вышел в четвертьфинал турнира в Аделаиде, переиграв Магера

Российский теннисист Карен Хачанов во встрече второго круга турнира в Аделаиде победил итальянца Джанлуку Магера со счетом 7:5, 6:3.

По ходу матча Хачанов подал 13 раз навылет, совершив одну двойную ошибку, и реализовал два из четырех брейпоинтов.

На счету Магера шесть эйсов и одна двойная ошибка, возможности взять подачу россиянина он не имел.

Таким образом, Хачанов вышел в четвертьфинал турнира в Аделаиде, где сыграет с французом Артуром Риндеркнешем, победившим корейца Сун-Ву Квона (5:7, 6:3, 6:2).