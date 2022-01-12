Карацев обыграл Кецмановича и вышел в четвертьфинал турнира в Сиднее

Российский теннисист Аслан Карацев в матче второго круга турнира АТР в Сиднее обыграл серба Миомира Кецмановича и вышел в четвертьфинал турнира.

Встреча продолжалась один час 37 минут и завершилась победой россиянина со счетом 7:5, 6:4.

Карацев совершил шесть подач навылет, четыре двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из пяти. На счету его соперника четыре эйса, одна двойная ошибка и один реализованный брейк из трех.

В четвертьфинале Карацеву предстоит сразиться с итальянцем Лоренцо Сонего.