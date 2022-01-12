Самсонова стала четвертьфиналистом турнира в Аделаиде, обыграв испанку Паррисас-Диас

Российская теннисистка Людмила Самсонова во встрече второго круга турнира в Аделаиде победила испанку Нурию Паррисас-Диас со счетом 6:2, 6:1.

Самсонова по ходу матча два раза подала навылет, совершив аналогичное количество двойных ошибок, и реализовала пять из десяти брейкпоинтов.

На счету Паррисас-Диас один эйс и три двойные ошибки, возможностей взять подачу россиянки у нее не было.

Таким образом, Самсонова вышла в четвертьфинал турнира в Аделаиде, где сыграет с американкой Мэдисон Киз, победившей чешку Терезу Мартинцеву (6:1, 6:3).