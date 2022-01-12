Джокович заявил, что получил результаты положительного ПЦР-теста после посещения мероприятия

Сербский теннисист Новак Джокович опубликовал заявление по своему заболеванию коронавирусом, присутствию во время него на торжественных мероприятиях, а также ошибке в декларации по прибытии в Австралию.

«Я хочу прояснить продолжающуюся дезинформацию по поводу моей деятельности и участии в мероприятиях перед положительным тестом на коронавирус, полученным в декабре.

Нужно исправить ложные сведения, которые мешают моему присутствию в Австралии, а также моей семье.

Я хочу подчеркнуть, что изо всех сил старался обеспечить безопасность для каждого и выполнять требования по тестированию.

14 декабря я посетил баскетбольный матч, после которого меня уведомили, что ряд присутствующих на нем людей сдал положительный тест на COVID-19. Несмотря на то что у меня не было симптомов, 16 декабря я сдал экспресс-тест для выявления антигена к коронавирусу, который показал отрицательный результат. Из предосторожности в тот же день я сдал ПЦР-тест в сертифицированной клинике.

На следующий день я посетил мероприятие в Белграде, в ходе которого вручал награды детям, перед его посещением я снова сдал экспресс-тест. Он был отрицательным.

У меня не было симптомов, я хорошо себя чувствовал. Положительный результат ПЦР-теста я получил только после мероприятия.

На следующий день, 18 декабря, я находился в своем теннисном центре в Белграде для интервью и фотосессии с журналом L’Equipe. Все остальные мероприятия отменил.

Я чувствовал, что обязан дать журналисту интервью, о котором договорились задолго до произошедших событий, во время него я соблюдал дистанцию и был в маске, исключением была лишь фотосъемка.

После интервью я изолировался дома, но сейчас считаю, что я допустил ошибку, не перенеся беседу с журналистом.

Что касается декларации, которую моя команда подала от моего лица, о чем я сказал пограничникам по прибытии, что мой агент искренне просит прощения за допущенную ошибку. Он всего лишь человек, который может ошибаться ненамеренно. Сегодня моя команда предоставила дополнительную информацию Правительству Австралии, чтобы прояснить этот вопрос», - написано в заявлении Новака Джоковича, опубликованном в его инстаграме.

Отметим, что за дачу ложных показаний в Австралии предусмотрено уголовное наказание в виде лишение свободы на срок до 12 месяцев.

Напомним, что Джокович перед тем, как приехать в Австралию для участия в первом в сезоне турнире «Большого шлема», получил медотвод от вакцинации, но федеральные власти решили аннулировать визу теннисиста, заявляя о том, что у того не было оснований отказываться прививаться от коронавируса.

10 января, суд Мельбурна удовлетворил апелляцию теннисиста, постановив, что решение федеральных властей Австралии аннулировать его визу не имело под собой оснований.

Ранее премьер-министр государства Скотт Моррисон не исключал повторный запуск процедуры аннулирования визы Джоковича.