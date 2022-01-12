Джокович нарушил законодательство Сербии, давая интервью, будучи зараженным COVID-19

Напомним, что Джокович перед тем, как приехать в Австралию для участия в первом в сезоне турнире «Большого шлема», получил медотвод от вакцинации, но федеральные власти решили аннулировать визу теннисиста, заявляя о том, что у того не было оснований отказываться прививаться от коронавируса.