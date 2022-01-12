Джокович нарушил законодательство Сербии, давая интервью, будучи зараженным COVID-19

Австралийская журналистка Карен Суини заявляет, ссылаясь на раннее высказывание премьер-министра Сербии Аны Брнабич, что Новаку Джоковичу может грозить срок лишения свободы до трех лет.
Серб признался, что давал интервью журналу L’Equipe, зная о положительном ПЦР-тесте на коронавирус.
The maximum penalty for breaching Serbian health regulations is three years prison.https://t.co/mnxQ7lJsHl pic.twitter.com/PcJvmNKaNt— Karen Sweeney (@karenlsweeney) January 12, 2022
Напомним, что Джокович перед тем, как приехать в Австралию для участия в первом в сезоне турнире «Большого шлема», получил медотвод от вакцинации, но федеральные власти решили аннулировать визу теннисиста, заявляя о том, что у того не было оснований отказываться прививаться от коронавируса.
10 января, суд Мельбурна удовлетворил апелляцию теннисиста, постановив, что решение федеральных властей Австралии аннулировать его визу не имело под собой оснований.
Ранее премьер-министр государства Скотт Моррисон не исключал повторный запуск процедуры аннулирования визы Джоковича.