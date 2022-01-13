Министр иммиграции Австралии хочет депортировать Джоковича в день жеребьевки Australian Open

Министр иммиграции Австралии Алекс Хоук планирует депортировать первую ракетку мира Новака Джоковича из страны в день проведения жеребьевки Australian Open.

Как сообщает в своем твиттере журналист Пол Бонджорно, соответствующее решение уже принято.

Напомним, Джокович прибыл в Австралию, имея на руках визу, которую не имел права использовать из-за отсутствия прививки от коронавируса. Ранее серб оформил себе медотвод.

Новака задержали в аэропорту, поместили в отель для беженцев и планировали депортировать из страны, однако он обратился в суд и выиграл дело.

Позже стало известно, что австралийские власти могут упрятать серба за решетку на год за предоставление ложной информации при оформлении визы, а сербские - на три года за то, что Джокович в конце декабря давал интервью французскому изданию, будучи зараженным коронавирусом и зная об этом, однако скрыл этот факт.