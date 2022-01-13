Хачанов уступил французу Риндеркнешу в четвертьфинале турнира в Аделаиде

Российский теннисист Карен Хачанов завершил свои выступления на турнире в Аделаиде на стадии четвертьфинала, проиграв представителю Франции Артур Риндеркнешу со счетом 6:7 (7:9), 5:7.

Отметим, что встреча между спортсменами продлилась 1 час 43 минуты. Россиянин, занимающий 30-е место в рейтинге ATP, оформил 11 эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из пяти. У его соперника 13 подач навылет, две двойных и два реализованных брейка из двух.

В полуфинале Риндеркнеш сыграет либо с бразильцем Тьяго Монтейро, либо с французом Корентеном Муте.