Сафиуллин обыграл Юбэнкса и вышел в финал квалификации Australian Open

Российский теннисист Роман Сафиуллин переиграл американца Кристофера Юбэнкса и вышел в финал квалификации Australian Open.
Встреча продолжалась один час 33 минуты и завершилась со счетом 6:4, 1:6, 6:1 в пользу россиянина.
Сафиуллин совершил семь подач навылет, две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из восьми.
На счету его соперника 16 эйсов и два реализованных брейка из шести.
В решающем матче за право участвовать в основной сетке турнира поспорит со 127-й ракеткой мира Лиамом Броди из Великобритании.
источник: «Советский спорт»