Аванесян одолела Козлову и сыграет в финале квалификации Australian Open

Российская теннисистка Элина Аванесян обыграла представительницу Украины Катерину Козлову и вышла в финал квалификации Australian Open.

Встреча продолжалась один час 29 минут и завершилась со счетом 6:2, 7:5 в пользу россиянки.

Аванесян совершила одну подачу навылет, три двойные ошибки и реализовала восемь брейк-пойнтов из 12.

На счету ее соперницы также один эйс, одна двойная ошибка и пять реализованных брейка из 13.

В финале Аванесян сыграет против еще одной украинки Леси Цуренко.