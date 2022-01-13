Карацев вышел в полуфинал турнира в Сиднее, обыграв итальянца Сонего

Российский теннисист Аслан Карацев одержал победу над итальянцем Лоренцо Сонего (6:3, 3:6, 6:2) в четвертьфинальном матче турнира в Сиднее (Австралия).

Очная встреча спортсменов 2 часа 49 минуты. Статистика эйсов – 5:3 в пользу россиянина, сеяного на турнире под первым номером. При этом Карацев совершил три двойных ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из 25. У его соперника четыре двойных и два реализованных брейка из девяти.

В полуфинале Карацев может сыграть либо с британцем Дэниелом Эвансом, либо с победителем пары Максим Кресси (США) – Душан Лайович (Сербия).