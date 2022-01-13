Медведев сыграет с Лааксоненом в первом круге Australian Open

Российские теннисисты узнали своих соперников в первом круге Открытого чемпионата Австралии.

Вторая ракетка мира Даниил Медведев сыграет против швейцарца Генри Лааксонена. Андрей Рублев сразится с итальянцем Джанлукой Маджером, Аслан Карацев - с представителем Испании Хауме Мунаром, а Карен Хачанов - с Денисом Кудлой из США.

Лидер мирового рейтинга серб Новак Джокович также оказался включен в жеребьевку и получил в соперники соотечественника Миомира Кецмановича.

Напомним, Джокович является действующим обладателем титула.

Соревнования пройдут с 17 по 30 января.