Стали известны соперницы россиянок в первом круге Australian Open

Российские теннисистки узнали своих соперниц в первом круге основной сетки Australian Open.
Десятый номер мирового рейтинга Анастасия Павлюченкова проведет матч против представительницы Венгрии Анны Бондарь. Дарья Касаткина, Варвара Грачева и Людмила Самсонова проэкзаменуют победительниц квалификации турнира.
Полностью результаты жеребьевки для наших девушек выглядят следующим образом:
Варвара Грачёва (Россия) - победительница квалификации.
Анастасия Потапова (Россия) - Камила Джорджи (Италия, 30).
Екатерина Александрова (Россия) - Бернарда Пера (США).
Вероника Кудерметова (Россия, 28) - Клэр Лю (США).
Вера Звонарёва (Россия) - Элисе Мертенс (Бельгия, 19).
Дарья Касаткина (Россия, 25) - победительница квалификации.
Анастасия Павлюченкова (Россия, 10) - Анна Бондарь (Венгрия).
Людмила Самсонова (Россия) - победительница квалификации.
Турнир пройдет с 17 по 30 января.