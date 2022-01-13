Австралийский теннисист заболел коронавирусом во время матча с Сафиуллиным

Австралийский теннисист Бернард Томич сообщил о симптомах коронавируса прямо по ходу матча квалификации Australian Open.

Как сообщает Herald, во время встречи первого круга квалификации турнира против россиянина Романа Сафиуллина австралиец почувствовал себя неважно, о чем сообщил судье. Тем не менее, матч был доигран и закончился убедительной победой Сафиуллина со счетом 6:1, 6:4.

Позже Томич получил на руки положительный результат теста и был изолирован.

Кроме того, теннисист пожаловался журналистам на организацию медицинского обследования во время соревнований. По словам спортсмена, игроки выходят на корт по результатам экспресс-анализов, в то время как ПЦР-тесты не делаются.

Напомним, основная сетка турнира стартует 17 января.