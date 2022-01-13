Касаткина одержала победу над Мугурусой и вышла в полуфинал турнира в Сиднее

Российская теннисистка Дарья Касаткина успешно преодолела барьер четвертьфинальной стадии турнира в Сиднее, обыграв Гарбинье Мугурусу из Испании – 6:4, 6:4.

Отметим, что встреча продолжалась 1 час 27 минут. Россиянка, занимающая 26-е место в рейтинге WTA, оформила четыре подачи навылет, допустила четыре двойных ошибки, а также реализовала четыре брейк-пойнта из десяти.

На счету Мугурусы, являющейся третьей ракеткой мира, ни одного эйса, ни одной двойной ошибки и два реализованных брейка из двух.

Добавим, что в полуфинале Касаткина встретится против победительницы пары Паула Бадоса (Испания) – Белинда Бенчич (Швейцария).