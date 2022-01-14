Циципас раскритиковал участие Джоковича в Открытом чемпионате Австралии

Греческий теннисист Стефанос Циципас считает, что первая ракетка мира Новак Джокович ставит под угрозу проведение Australian Open своим участием в нем.

«Он играет по своим собственным правилам и делает то, на что другим не хватило смелости. Особенно после того, как ATP объявила определенные критерии для въезда спортсменов в страну.

Никто и не думал, что сможет прилететь в Австралию, не сделав прививку и не выполняя предписания протокола. Тут нужна наглость, и это ставит под угрозу турнир Большого шлема. Думаю, мало кто решился бы на такое», - приводит слова Циципаса The Sun.

Напомним, Джокович прибыл в Австралию, имея на руках визу, которую не имел права использовать из-за отсутствия прививки от коронавируса. Ранее серб оформил себе медотвод.

Новака задержали в аэропорту, поместили в отель для беженцев и планировали депортировать из страны, однако он обратился в суд и выиграл дело.

Позже стало известно, что австралийские власти могут упрятать серба за решетку на год за предоставление ложной информации при оформлении визы, а сербские - на три года за то, что Джокович в конце декабря давал интервью французскому изданию, будучи зараженным коронавирусом и зная об этом, однако скрыл этот факт.