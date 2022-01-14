Министр иммиграции Австралии снова аннулировал визу Джоковича

Министр иммиграции Алекс Хоук повторно аннулировал визу первой ракетки мира Новака Джоковича.

Как сообщает телеканал АВС, Хоук заявил, что сделал это в интересах общества.

Напомним, Джокович прибыл в Австралию, имея на руках визу, которую не имел права использовать из-за отсутствия прививки от коронавируса. Ранее серб оформил себе медотвод.

Новака задержали в аэропорту, поместили в отель для беженцев и планировали депортировать из страны, однако он обратился в суд и выиграл дело.

Позже стало известно, что австралийские власти могут упрятать серба за решетку на год за предоставление ложной информации при оформлении визы, а сербские - на три года за то, что Джокович в конце декабря давал интервью французскому изданию, будучи зараженным коронавирусом и зная об этом, однако скрыл этот факт.