Рахимова и Аванесян не смогли преодолеть квалификацию Australian Open

Российские теннисистки Камилла Рахимова и Элина Аванесян не смогли пробиться в основную сетку Открытого чемпионата Австралии.

Рахимова уступила канадке Ребекке Марино со счетом 6:4, 2:6, 6:7. Встреча продолжалась два часа 23 минуты. Россиянка совершила две подачи навылет, три двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из десяти. На счету ее соперницы 24 эйса, три двойные ошибки и три реализованных брейка из четырех.

Аванесян проиграла представительнице Украины Лесе Цуренко. Встреча, длившаяся всего один час и девять минут, закончилась со счетом 6:4, 6:0 в пользу Цуренко, которая один раз подала навылет, совершила три двойные ошибки и реализовала семь брейк-пойнтов из восьми. На счету россиянки нет ни одного эйса, две двойные ошибки и три реализованных брейка из шести.

Напомним, основная сетка турнира стартует 17 января. Турнир завершится 30 числа.