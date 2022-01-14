Австралийский политик назвал условие, при котором Джокович сможет выступить на Australian Open

Бывший высокопоставленный представитель министерства по делам иммиграции Австралии Абдула Ризви назвал условие, при котором первая ракетка мира Новак Джокович все же сможет принять участие в Открытом чемпионате страны.

«Я полагаю, что его адвокаты сейчас стремятся юридически добиться пересмотра этого решения. Ему надо пересидеть эти выходные. Есть комплекс вопросов, которые надо рассмотреть, и судья будет должен принимать сложное решение», - приводит слова Ризви телеканал АВС.

По мнению политика, подача апелляции позволит сербу находиться в стране по так называемой «промежуточной визе» и выступить на первом в новом году турнире «Большого Шлема». Однако Ризви не исключил вероятности повторного помещения Джоковича в изолятор для мигрантов.

Напомним, Джокович прибыл в Австралию, имея на руках визу, которую не имел права использовать из-за отсутствия прививки от коронавируса. Ранее серб оформил себе медотвод.

Новака задержали в аэропорту, поместили в отель для беженцев и планировали депортировать из страны, однако он обратился в суд и выиграл дело.

Позже стало известно, что австралийские власти могут упрятать серба за решетку на год за предоставление ложной информации при оформлении визы, а сербские - на три года за то, что Джокович в конце декабря давал интервью французскому изданию, будучи зараженным коронавирусом и зная об этом, однако скрыл этот факт.

14 января стало известно, что министр иммиграции Австралии Алекс Хоук повторно аннулировал визу теннисиста.