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Альянс юристов Австралии: Одержимость правительства жесткой политикой привела к катастрофе

Новаку Джоковичу снова аннулировали визу
14 января 2022 12:08
автор: Александр Шульгин

Альянс австралийских юристов раскритиковал решение министра иммиграции страны Алекса Хоука повторно аннулировать визу первой ракетки мира Новака Джоковича.

«Полномочия, данные министру иммиграции и нашим пограничникам, со временем расширялись без соответствующего повышения прозрачности или подотчетности. Во многих случаях нет права на обжалование решения министра или какое-либо осмысленное рассмотрение этих решений. У большинства людей нет ресурсов, которые есть у Джоковича, чтобы нанять команду юристов для защиты.

Одержимость этого правительства жесткой пограничной политикой в сочетании с его произвольным подходом к аннулированию виз и задержаниям привели к катастрофе на этой неделе. Что еще важнее, за несколько лет это разрушило жизни тысяч людей», - говорится в заявлении объединения, приведенном The Guardian.

В то же время премьер-министр Австралии Скотт Моррисон поддержал решение Хоука, объяснив, что чиновник поступил в интересах общества.

Напомним, Джокович прибыл в Австралию, имея на руках визу, которую не имел права использовать из-за отсутствия прививки от коронавируса. Ранее серб оформил себе медотвод.

Новака задержали в аэропорту, поместили в отель для беженцев и планировали депортировать из страны, однако он обратился в суд и выиграл дело.

Позже стало известно, что австралийские власти могут упрятать серба за решетку на год за предоставление ложной информации при оформлении визы, а сербские - на три года за то, что Джокович в конце декабря давал интервью французскому изданию, будучи зараженным коронавирусом и зная об этом, однако скрыл этот факт.

14 января стало известно, что министр иммиграции Австралии Алекс Хоук повторно аннулировал визу теннисиста. Также сообщается, что серба не будут снова помещать в изолятор для мигрантов.

источник: The Guardian
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