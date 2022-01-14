Карацев победил британца Эванса и вышел в финал турнира в Сиднее

Российский теннисист Аслан Карацев стал вторым финалистом турнира в Сиднее (Австралия).

Отметим, что в полуфинальной встрече 28-летний спортсмен одержал победу над представителем Великобритании Дэниелом Эвансом – 6:3, 6:7 (13:15), 6:3. Игра продолжалась 3 часа 9 минут.

На счету россиянина, сеяного на турнире под первым номером, девять эйсов, четыре двойных ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из девяти. Его соперник оформил три подачи навылет, допустил одну двойную и реализовал два брейка из шести.

Добавим, что в финале Карацев сыграет против еще одного теннисиста из Великобритании – Энди Маррея. Матч состоится завтра, 15 января, в 11:00 мск.