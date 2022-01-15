Карацев обыграл Энди Маррея и стал победителем турнира в Сиднее

Российский теннисист Аслан Карацев в финале турнира в Сиднее победил британца Энди Маррея со счетом 6:3, 6:3.

Карацев четыре раза за встречу подал навылет, совершив одну двойную ошибку, и реализовал три из семи брейкпоинтов.

На счету Маррея по пять эйсов, двойных ошибок и брейкпоинтов, которыми он не воспользовался, чтобы взять подачу россиянина.

Таким образом, Карацев выиграл первый титул в текущем сезоне, и стал обладателем 250 рейтинговых очков.

Турнир ATP Sydney Tennis Classic

Призовой фонд 521 000 долларов

Финал

Аслан Карацев (Россия, 1) — Энди Маррей (Великобритания, WC) — 6:3, 6:3