Наталья Бестемьянова: Очень рада за то, как провели чемпионат Европы Степанова и Букин

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Наталья Бестемьянова прокомментировала выступление Александры Степановой и Ивана Букина на чемпионате Европы по фигурному катанию.

«Очень рада за то, как провели чемпионат Европы Степанова и Букин. Они буквально прибавляют от старта к старту. Уверена, теперь им по силам тоже включиться в борьбу за медали в Пекине. Я бы даже сказала, что на попадание на пьедестал претендуют все входящие в топ-шесть пары. Мы не знаем, как распорядится коронавирус. Сейчас сложно предсказывать, но все готовы и работают. И понятно, что Пападакис и Сизерон не приехали в Таллин только потому, что потом не смогли бы вернуться в Канаду, поскольку там по возвращении действует карантин. Лишиться тренировок в преддверии Игр слишком дорого бы стоило французам.

Также я очень надеюсь, что выступлением на первенстве континента Степанова и Букин заслужили попадание в командный турнир Олимпиады», - приводит слова Бестемьяновой RT.

Напомним, пара завоевала серебряные награды континентального первенства. Чемпионами стали Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

Сегодня стало известно, что окончательный состав сборной России на Олимпийские игры в столице Китая, которые пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года, Федерация фигурного катания России объявит в 20-х числах января.