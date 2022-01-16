Федеральный суд Австралии принял решение о депортации Джоковича

Первая ракетка мира Новак Джокович проиграл в Федеральном суде Австралии дело о повторном аннулировании своей визы.
Таким образом, серб будет вынужден покинуть страну и пропустить Australian Open.
Напомним, Джокович прибыл в Австралию, имея на руках визу, которую не имел права использовать из-за отсутствия прививки от коронавируса. Ранее серб оформил себе медотвод.
Новака задержали в аэропорту, поместили в отель для беженцев и планировали депортировать из страны, однако он обратился в суд и выиграл дело.
Позже стало известно, что австралийские власти могут упрятать серба за решетку на год за предоставление ложной информации при оформлении визы, а сербские - на три года за то, что Джокович в конце декабря давал интервью французскому изданию, будучи зараженным коронавирусом и зная об этом, однако скрыл этот факт.
14 января иммиграционные службы повторно аннулировали визу Джоковича, мотивируя данное решение тем, что своим негативным отношением к вакцинации серб представляет собой общественную угрозу.